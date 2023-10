Spielplatzkonzept Jugendliche sollen Spielfeld in Rehlingen-Siersburg bekommen

In der Gemeinde Rehlingen-Siersburg gibt es etliche Spielplätze, insgesamt fast 35 an der Zahl, die allesamt für Kinder vorgesehen sind. Damit die Gemeinde jedoch für jede Altersklasse ein attraktives Freizeitangebot zur Verfügung stellen kann, hat sie ein Spielplatzkonzept ausgearbeitet. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen, um zwischen Rehlingen und Siersburg ein Jugendspielfeld zu bauen.