Kultur in St. Martin Jomi stellt den Kreuzweg pantomimisch dar

Siersburg · Im Rahmen der Reihe „Kultur in St. Martin“ gastiert am Palmsonntag, 24. März, 17 Uhr, der bekannte Pantomime Jomi mit seinem Programm „Der Kreuzweg“ in der Siersburger Pfarrkirche. Der saarländische Pantomime Michael Kreutzer aus Reisbach hat sich als Schüler von Marcel Marceau einen Namen gemacht.

11.03.2024 , 18:18 Uhr

Michael Kreutzer alias Jomi stellt an Palmsonntag in der Siersburger Pfarrkirche in sieben Bildern den Leidensweg Jesu dar. Foto: Oliver Morguet​

Von Oliver Morguet