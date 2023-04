Auszeichnung für langjährigen Vereinsvorsitzenden Ehrenamtsnadel des Landes für Joachim Reiter

Reiter, geboren 1956 in Niedaltdorf, war seit 1984 Sportwart und ab 1988 Vorsitzender des Schützenvereins Tell Rehlingen. Seinen Bestrebungen verdankt der Verein, dass ein neues Schützenhaus in Eigenregie gebaut wurde, das seit 1989 genutzt werden konnte. Zudem war Reiter maßgeblich an der Fusion seines Vereins mit dem Schützenverein Diana Siersburg im Jahr 1991 beteiligt. Ab diesem Zeitpunkt übernahm er für den „neuen“ Verein Schützengemeinschaft Rehlingen-Siersburg, der 225 Mitglieder stark war, den Vorsitz und die Pressearbeit. Bei der SG können neben Luftdruck-, Klein- und Großkaliber- auch Bogen- und Blasrohr-Disziplinen ausgeübt werden.