Gewinn für Schüler : „Spielen macht Schule“ beschert vollen Spiele-Schrank

Siersburg Jubel in der Grundschule Siersburg: Ein Gewinn beschert den Kindern dort ein Spielezimmer in den Ganztagsgruppenräumen.

Die Grundschule Siersburg hat sich an dem diesjährigen Aufruf der Initiative beteiligt und ein pädagogisches Konzept eingereicht, in dem sie ihre Ideen und Vorstellungen rund um ein Spielzimmer in ihrer Schule vorstellt. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 202 Gewinner in allen 16 Bundesländern. Die Initiative „Spielen macht Schule“ wurde vom Verein Mehr Zeit für Kinder und dem ZNL Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen ins Leben gerufen. Unterstützt wird die Initiative, die in diesem Jahr zum 14. Mal ausgeschrieben wurde, von den 16 Kultusministerien.