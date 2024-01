Rund 200 Menschen hatten sich eingefunden Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Die Organisatoren teilen mit, dass sie am Samstag, 3. Februar, zur Kundgebung der Initiative „Bunt statt Braun“ um 15 Uhr am Ludwigsplatz in Saarbrücken einen Bus einsetzen. Abfahrt ist um 13.45 Uhr am Bahnhof Siersburg; Anmeldung per E-Mail an silvanus-martin@gmx.de.