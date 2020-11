Tradition trotz Corona : Nikolaus kommt in Oberesch in den Vorgarten

Nikolaus kommt in Oberesch in den Vorgarten

Oberesch Besonders für Kinder ist es schwer zu verstehen, warum in diesem Jahr alles anders ist. So ist es immer wieder wichtig, gemeinsam Lösungen für ein coronakonformes Dorfleben zu finden, findet der Oberescher Ortsvorsteher Michael Engel.

Der Nikolaus wird deshalb am Samstag, 5. Dezember, dem Vorabend seines Gedenktages, durch die Oberescher Straßen laufen, kündigt Engel an. Alle Kinder sind eingeladen, sich an die Haustür oder in die Vorgärten zu stellen. Die Begegnung mit dem Heiligen Nikolaus kann wegen Corona nur kurz, mit dem gebotenen Abstand, auf dem Grundstück (Einfahrt, Vorgarten) und nur außerhalb des Hauses stattfinden.