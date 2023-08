100 Menschen mit Behinderung den Job gerettet „Man schaut hier in lachende Gesichter“ – Seit vier Jahren startet die Lebenshilfe mit Tiefkühlkost durch

„Wildlachsfilet Toskana“ gehört zu den Spezialitäten der Marke Paulus Genussmanufaktur und ist bei vielen Fischliebhabern bekannt. 200 bis 300 Tonnen werden davon pro Jahr unter anderem bei Kaufland und Globus verkauft, bevor er auf den Tellern der Deutschen landet. Dass der Fisch bis dahin bereits eine lange Reise hinter sich hat, ist nicht neu. Was hingegen wohl die wenigsten wissen: Unterwegs macht er einen letzten Stopp in Rehlingen und Merzig, ehe es für die marinierte Spezialität in die Geschäfte geht. Hier verpassen ihm nämlich die Werkstattbeschäftigten der Lebenshilfe Nordsaarland Werkstätte (NSW) gGmbH seinen Feinschliff.