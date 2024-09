Hemmersdorf Hemmersdorfer Wegkreuz präsentiert sich in neuem Glanz

Hemmersdorf · In einem Festakt wurde das historische Wegkreuz an der Hemmersdorfer Schloßstraße feierlich von Pastor Manfred Thesen eingeweiht. Vorausgegangen war ein dreijähriges Bemühen des Obst- und Gartenbauvereins unter Leitung von Wolfhard Reimringer – in Zusammenarbeit mit der Hemmersdorfer Dorfgemeinschaft und der Gemeinde –, um den historischen Dorfplatz von Kerprichhemmersdorf wiederherzustellen.

22.09.2024 , 16:58 Uhr

Pastor Manfred Thesen (Zweiter von links) segnete das Wegkreuz an der Hemmersdorfer Schloßstraße feierlich ein. Foto: Robert Claus

Von Robert Claus