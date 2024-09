Hemmersdorf Mit Bauch, Beine, Po fit und vital werden

Über den aktuellen Sommerhit „Bauch, Beine, Po“, in dem Rapperin Shirin David von den Qualen im Fitnessstudio schwärmt, können die Damen im Gerofit-Studio in Hemmersdorf nur müde lächeln. Sie kommen in bequemer Wohlfühlkleidung – glitzernde, knappe Bodies gibt es hier nicht und auch keine Umkleide, in dem die trainierten Körper in den üblichen Muckibuden schon mal dem ersten Publikum vorgeführt werden.