Oberesch Die Oberescher sind sauer: Die illegale Schuttablagerung ist immer noch nicht weggeräumt. Auch die Entscheidung der UBA steht aus.

Am Anfang waren sie echt sauer. Inzwischen sind viele Oberescher nur noch fassungslos: Vor inzwischen über neun Monaten wurde eine große Menge Bauschutt nahe dem renaturierten Eschweiher illegal auf einem privaten Grundstück abgeladen (die SZ berichtete mehrfach). Noch immer liegt sie da, und es sieht nicht so aus, als könnte sich das bald ändern.

Zwar wurde mit einem Bagger zunächst ein kleiner Teil des Schutts beseitigt, um weitere Ausspülung in den nahen Bach zu verhindern. Doch über den Winter passierte dann erstmal nichts weiter. Beim Ortstermin Mitte Februar, wiederum iniitiert von Ortsvorsteher und Gemeinde, wurde festgehalten: Wegen der starken Regenfälle wurde einiges an Bauschutt freigespült, doch habe wegen des nassen Untergrunds bisher nicht mehr abgefahren werden können. Dies soll aber geschehen, sobald die Witterung dies zulasse. Zudem sei abzuwägen, wodurch der größere Schaden in der Natur entstehe: Mit Bagger und LKW den Schutt wieder aufnehmen oder liegenlassen und verfestigen.

Doch eine endgültige Entscheidung der UBA dazu stehe seit Wochen aus. Auch bei Pawlak macht sich Unmut breit: „Wir haben selbst mehrfach versucht, dort ein bisschen Fahrt reinzubringen, aber dann zieht es sich einfach immer wieder in die Länge.“ Die UBA müsse nun endlich entscheiden: Wie viel ist noch abzutragen? Und was verursacht den größeren Schaden, abtragen oder liegenlassen? „Ich kann verstehen, dass die Leute sich in Oberesch beschweren, zu Recht“, meint Pawlak. Man wolle die UBA gerne unterstützen. „Aber wir sind es auch leid, dass das so lange dauert.“