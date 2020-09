Kultur auf dem Lande : Hemmersdorf Pop Festival wird live übertragen für alle

Hemmersdorf Das Hemmersdorf Pop Festival fällt nicht komplett ins Wasser: Einen vielseitigen Konzertabend gibt es in der Kirche St. Konrad.

Immerhin, das Festival wird nicht komplett ausfallen, Burr hat stattdessen einen kleinen, feinen Konzertabend zusammengestellt, für Sonntag, 13. September, in der Kirche St. Konrad in Hemmersdorf. Dieser war, auch wegen begrenzter Besucherzahl, recht schnell ausverkauft. Dennoch können alle an dem Konzertabend teilhaben: Denn er wird live übertragen, bei SR2 Kulturradio und als Internet-Stream, der auch danach noch zu sehen sein wird.