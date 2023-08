Gastro und Genuss Besuch auf dem Mirabellenfest, das keines war

Vor allem die Freunde frischgebackener Mirabellen- und Piddelches-Kuchen machten sich auf den Weg, um bloß nicht zu spät zu kommen. Viele freuten sich auf den Hochgenuss und kamen zum Teil von weit her. Der Haken an der Sache war jedoch nur, dass Alois Konter und seine Frau gar nichts von diesem Mirabellen-Fest wussten. Nachdem das Fest in der Vergangenheit von Jahr zu Jahr größer wurde, ließ man es nach der Corona-Zwangspause auslaufen, weil man diesen immensen Arbeitsaufwand personell nicht mehr stemmen konnte und wollte.