Aktion im Advent Glühwein und Wandern verbinden die Oberescher

Gestartet wurde bei der Feuerwehr. Die hatte nämlich ihre Fahrzeughalle ausgeräumt und dort eine Glühweintheke installiert. Dort gab es Becher für alle, die keine eigenen mitgebracht hatten, und Schnüre, an die man die Gefäße knüpfen konnte, um sie sich um den Hals zu hängen. So konnten sich die Wanderer die Hände in die Taschen stopfen, damit sie schön warm blieben. Für jeden gab es zudem ein Armband, damit man sich gegenseitig im Dunkeln erkennen konnte. Einige Wanderer hatten vorausgedacht und sich gleich Thermobecher mitgebracht, damit der Glühwein schön heiß blieb. Viel gelacht haben die rund 100 Glühweinwanderer bereits vor dem Start. Die Stimmung war großartig. Hatten sich die einen Lichterketten umgehängt oder rote Weihnachtsmützen aufgesetzt, so trugen die anderen Rentiergeweihe oder Haarreifen mit blinkenden Lichtern.