3 Millionen Euro Investitionen Awo Kinderhaus Gerlfangen wird vergrößert

Vor knapp 30 Jahren war Spatenstich des Awo Kinderhauses in Gerlfangen, in dem heute zehn Krippe- und 50 Kindergartenkinder betreut werden. Als die Kita in den 90er Jahren gebaut wurde, stand der Holzhausbau hoch im Kurs, sodass auch das Gebäude in der Kumpfwies 2 neben dem Dorfhaus aus dem natürlichen Baustoff errichtet wurde. Doch mit der Zeit schlichen sich bautechnische Probleme ein – viele Stellen wurden marode, schimmlig und feucht. „Es wurde zwingend notwendig zu sanieren“, sagt Joshua Pawlak (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Rehlingen-Siersburg.