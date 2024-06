Rehlingen-Siersburg Gemeinderat spricht über Hochwasser und Wohnraumsituation

Zur Zeit hat die Kommune zahlreiche Stellenangebote vom Forstwirt bis zum Digitalisierungsbeauftragten ausgeschrieben. Die Bewerbungsfristen enden genau in der Zeit zwischen dem alten und dem neuen Gemeinderat, sodass Stellenbesetzungen kompliziert würden. Die Verwaltung hatte deswegen dem Rat vorgeschlagen, eine Kommission einzusetzen, in der jede Partei vertreten ist, die die Stellen dann in der Übergangszeit vergeben kann. Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Daniel Bauer kam das einer „Operation Abendsonne“ gleich, die schnell noch vor einem neuen Gemeinderat Fakten schaffen soll. Bürgermeister Joshua Pawlak und SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Altmayer verwiesen darauf, dass eine solche Kommission ein kommunalrechtlich erlaubtes Instrument sei und den Gemeinderat zwischen Wahlen handlungsfähig mache. Letztlich stimmten alle Parteien, bis auf die CDU, dem Tagesordnungspunkt zu.