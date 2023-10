Seit Juni geschlossen Nach Geldautomaten-Sprengung – so geht es mit der Nordgauhalle in Gerlfangen weiter

Über vier Monate ist es her, dass Unbekannte den Sparkassen-Automaten im Eingangsbereich der Nordgauhalle in Gelfangen (Landkreis Saarlouis) gesprengt und damit den kompletten Vorraum zerstört haben. Die Haupteingangstür hatte es dabei so schwer getroffen, dass diese ausgebaut und der Eingang gesichert werden musste. Die Halle ist bis heute nicht nutzbar. Weil nun eine weitere Turnhalle in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg wegen Sanierungsarbeiten zu schließen droht, macht sich langsam Frust in der Gemeinde breit.