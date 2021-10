Siersburg : Gedenkveranstaltung erinnert an Deportation

Siersburg Eine Gedenkveranstaltung in Siersburg erinnert am Freitag, 22. Oktober, an die Deportation der saarländischen Juden ins Lager nach Gurs.

An die Deportation von mehr als 6500 Jüdinnen und Juden aus dem heutigen Südwest-Deutschland durch die Nationalsozialisten am 22. Oktober 1940 in das Internierungslager im französischen Ort Gurs erinnert am Freitag, 22. Oktober, um 16 Uhr eine Gedenkveranstaltung in Siersburg. Dazu laden in einem gemeinsamen Aufruf ein, die Gemeinde Rehlingen-Siersburg, das Aktionsbündnis für Toleranz und Menschlichkeit und die AG Stolpersteine. Die Zeremonie findet statt an der Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus in Siersburg unmittelbar an der dortigen Pfarrkirche St. Martin. Es wird unter anderem die Präsidentin der Synagogengemeinde Saar, Ricarda Kunger, sprechen. Im Anschluss an die Gedenkzeremonie besteht die Gelegenheit, in der Kirche eine neue Ausstellung über die Deportation der Jüdinnen und Juden nach Gurs zu besuchen. Eine fachkundige Führung bietet Dr. Werner Klemm, AG Stolpersteine, an.