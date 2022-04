Fußball-Saarlandliga : Geibig und Boz lassen Siersburg jubeln

Die Siersburger Kenny Dillinger (links) und Thomas Geibig (rechts) feiern die Führung ihrer Mannschaft, die Geibig gerade erzielt hat. Die Brebacher Jonas Wilhelmi (Zweiter von links) und Achmed Brauer hadern über den Gegentreffer. Foto: Oliver Altmaier Foto: Oliver Altmaier

Siersburg/Schwalbach Fußball-Saarlandligist FV Siersburg hat am Samstag sein Heimspiel gegen Halberg Brebach gewonnen – und damit die rote Laterne der Liga abgegeben. Am Sonntag spielte Schwalbach im Duell der besten Rückrunden-Teams in Primstal 2:2.