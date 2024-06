Neuste Literaturrevue Über ein längst vergessenes Sträßlein in Saarlouis

Vor kurzem ist die fünfte Ausgabe der Saarlouiser Literaturrevue „Wohlig Erlesen“ erschienen. Dass diese erneut eine Mixtur aus Lesegenuss und Augenschmaus bietet, deutet die Titelseite bereits an. So geht es unter anderem um eine vergessene Straße in Saarlouis.

Foto: Norbert Breuer-Pyroth