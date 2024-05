Fußball-Landesliga Heißer Endspurt für den FSV Hemmersdorf

Hemmersdorf · In der Landesliga West tobt ein heißer Abstiegskampf – und am Wochenende spitzt er sich weiter zu. Die Fußballer des FSV Hemmersdorf stehen zwei Spieltage vor Saison-Ende auf Platz 13. Dies wäre am Saison-Ende ein sicherer Nichtabstiegsplatz.

17.05.2024 , 16:59 Uhr

Foto: Ruppenthal

Von Philipp Semmler