Fußball Aufatmen beim FSV Hemmersdorf

Dieser Start ging mal so richtig daneben: Die Fußballer des FSV Hemmersdorf sind nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Süd/West eine Etage tiefer in der Landesliga West nicht so recht in Tritt gekommen. Vor dem Derby an diesem Sonntag um 16 Uhr gegen den Vizemeister SV Friedrichweiler ist der FSV mit fünf Punkten Tabellenschlusslicht. Dafür sieht der neue Trainer Ralf Rommelfanger, der vor der Saison Interimstrainer Oliver Hirschauer abgelöst hat, vor allem drei Gründe: „Wir haben zu Beginn nicht die nötige Einstellung zur neuen Spielklasse gefunden. Einige haben diese vielleicht auf die leichte Schulter genommen. Hinzu kam dann noch fehlendes Glück – und wir schießen zu wenig Tore“, analysiert der 38-Jährige.