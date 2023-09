Das können Besucher erwarten Sport- und Freizeitzentrum Trewa feiert 25-jähriges Bestehen in Rehlingen

Rehlingen · Mit einem dreitägigen Fest feiert das Freizeitzentrum „Trewa“ in Rehlingen am Wochenende sein 25-jähriges Bestehen. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm im Fitnessstudio und in der Saunalandschaft freuen.

05.09.2023, 14:25 Uhr

Trewa-Geschäftsführer Thomas Walter und seine neue Mitgeschäftsführerin Christina Trenz freuen sich darauf, am Wochenende das 25-jährige Bestehen von Trewa mit vielen Gästen zu feiern. Unser Foto zeigt sie im Bowling-Center. Foto: Oliver Morguet​

Von Oliver Morguet

Das Jubiläum zu terminieren, ist Geschäftsführer Thomas Walter gar nicht so leicht gefallen. „Das ehemalige Sporthaus Trewa, das heute den Edeka-Markt beherbergt, wurde bereits 1974 eröffnet, 1988 kam das Freizeitzentrum hinzu, war aber zunächst verpachtet. Seit 1998 führt es meine Familie in Eigenregie“, blickt Walter auf die Anfänge zurück. „Deshalb haben wir das Jahr 1998 als Basis genommen, jetzt unser Jubiläum zu feiern.“ Streng genommen betrifft das nur die Saunalandschaft und das Fitnessstudio, die Bowling-Bahnen gab es früher schon im Sporthaus, mit der Edeka-Ansiedlung sind die dann in die ehemalige Tennishalle im Freizeitzentrum ungezogen.