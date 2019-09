Eimersdorf Unter dem Namen „Men@work“ hat Claudia Korus-Siersdorfer aus Eimersdorf einen leicht erotischen Handwerkerkalender gestaltet.

Redakteurin in der Redaktion Saarlouis seit 2010.

Saarländische Dachdecker, Elektriker, Schornsteinfeger, Mechaniker und Landschaftsgärtner bei ihrer Arbeit, oberkörperfrei natürlich – das schwebte Claudia Korus-Siersdorfer für ihre neue Projektidee vor. Ein „leicht erotischer Handwerkerkalender“ sollte es werden, erzählt die Fotografin aus Eimersdorf. Und es ist geglückt: Gerade ist ihr Fotoprojekt „Men@work“ in den Druck gegangen, Mitte September soll der saarländische Handwerkerkalender erscheinen. Doch daran sollen nicht nur Frauen und Männer beim Betrachten ihre Freude haben; fünf Euro pro verkauftem Kalender spendet Korus-Siersdorfer an den Wünschewagen des Arbeiter Samariter Bundes im Saarland.

Es ist nicht das erste wohltätige Projekt der 35-Jährigen: 2018 hat sie gemeinsam mit einer Freundin unter dem Motto „Kinder für Kinder“ Porträts von Kindern gefertigt und den Erlös, rund 750 Euro, an den noch jungen Verein „We are one“ gespendet, ein Zusammenschluss von saarländischen Fotografen um Gründer Matthias Blum aus Homburg, der mit verschiedenen Aktionen die Palliativ- und Kinderschmerzstation der Uni-Klinik Homburg unterstützt.

Korus-Siersdorfer ist selbst Mutter und Altenpflegerin, sie arbeitet in Luxemburg mit behinderten Menschen. Soziale Projekte liegen ihr einfach am Herzen, sagt die quirlige Eimersdorferin. Als Ausgleich zu ihrem oft stressigen und belastenden Schichtdienst in einem Pflegeheim hat sie vor zehn Jahren begonnen zu fotografieren: „Zunächst Gegenstände und Lost Places“, erzählt sie, „später dann auch Kinder aus dem Freundeskreis und Porträts.“ Ihre Fotokünste hat sie sich autodidaktisch angeeignet; sie bekam schließlich immer mehr Anfragen und hat seit 2016 ein Gewerbe angemeldet.