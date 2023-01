Feuer in Rehlingen-Siersdorf : Wohnhaus-Dach brannte – Einsatz dauerte die gesamte Nacht

Foto: dpa/Holger Hollemann

Update Rehlingen-Siersburg Flammen haben die Feuerwehr bis in die Nacht auf Donnerstag beschäftigt. Nach Polizei-Angaben brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses in Eimersdorf (Rehlingen-Siersdorf). Was bislang bekannt ist.

Feuer in einem Wohnhaus in Rehlingen-Siersburg (Landkreis Saarlouis) hat am Mittwochabend, 4. Januar, einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Brand war gegen 19.30 Uhr im Dachstuhl ausgebrochen.

Im Ortsteil Eimersdorf war es nach Sprecher-Angaben der Polizei in Saarlouis zu dem Unglück gekommen. Nachbarn bemerkten es und schlugen Alarm. Als die Wehren ankamen, stand das Dach bereits komplett in Flammen.

Erste Details zum Brand in dem Wohnhaus

Wie die Ermittler mitteilen, steht das Haus zurzeit leer. Es werde umgebaut. Darum sollen sich zu jenem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, auch keine Menschen darin aufgehalten haben. Verletzte habe es nicht gegeben.

Lesen Sie auch Spezialkräfte im Einsatz : 72-jähriger Drachenflieger stürzt bei Serrig ab

Bis Mitternacht waren Feuerwehren damit beschäftigt, den Brand zu löschen, heißt es am frühen Morgen seitens der Polizei. Daran seien Löschbezirke aus Rehlingen-Siersburg und Dillingen beteiligt gewesen. Mit mehr als 50 Helfern sowie sechs Fahrzeugen waren sie vor Ort. Die gesamte Nacht hindurch sorgten Wehrleute für eine Brandwache, damit das Feuer nicht mehr aufflammte.

Zur Schadenshöhe und -ursache gibt es von den Ermittlern bisher noch keine Angaben. Im Laufe des Donnerstagvormittags sollen Gutachter die gesicherten Spuren sichten, um den Grund für den Zwischenfall herauszufinden.