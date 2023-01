Feuerwehreinsatz : Ortsdurchfahrt gesperrt: Dachstuhl in Eimersdorf steht in Flammen

Rehlingen-Siersburg In Eimersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Rehlingen-Siersburg steht ein Dachstuhl in Flammen. Der Einsatz dauert an, die Ortsdurchfahrt ist aktuell gesperrt.

In Eimersdorf, einem Ortsteil von Rehlingen-Siersburg, ist die Feuerwehr aktuell damit beschäftigt, einen Dachstuhlbrand zu löschen. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt, haben Anwohner das Feuer um 19.35 Uhr entdeckt und gemeldet.

Die Feuerwehr hat bei ihrem Eintreffen festgestellt, dass der Dachstuhl bereits voll in Flammen stand. Die gute Nachricht: Das betreffende Haus ist derzeit nicht bewohnt, Menschenleben waren nicht in Gefahr.

Ortsdurchfahrt in Eimersdorf während der Löscharbeiten gesperrt

Der Löscheinsatz dauert noch an. Wegen der Menge der zum Brandort beorderten Einsatzfahrzeuge ist die Ortsdurchfahrt in Eimersdorf während der Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

