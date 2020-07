Autokino statt Open Air : Noch Tickets für das Autokino in Rehlingen zu haben

Foto: dpa/Jan Woitas

Rehlingen-Siersburg Als „Kino unter der Burg“ im Auto geht das bewährte Konzept „Kino auf der Burg“ in diesem Sommer der Corona-Pandemie trotzdem an den Start. Dafür zieht die Open- Air-Veranstaltung von der Siersburg um auf den Marktplatz in Rehlingen.

An drei Abenden werden Filme gezeigt: am Donnerstag, 30. Juli, der dritte Teil der „Bad-Boys“-Reihe. Am Freitag, 31. Juli, läuft „Das perfekte Geheimnis“ und am Samstag, 1. August, schließlich „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Filme beginnen um 21.30 Uhr. Veranstalter ist die Gemeinde Rehlingen-Siersburg.