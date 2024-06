Erdbeeren pflücken wird zum Erlebnis Erdbeeren frisch vom Feld – Diese Tipps sollten Sie beim Pflücken beachten

Sie sind rot, saftig, süß und erfrischend – ob im Kuchen, als Marmelade, auf dem Eis, als Cocktail oder frisch vom Stängel: Erdbeeren gehören zu unseren liebsten Leckerein in den Sommermonaten. Wer die Früchte nicht zufällig selbst im Garten angepflanzt hat und auf den teuren Kauf im Geschäft verzichten möchte, der kann sie auch selbst pflücken und sofort genießen. Drei Felder im Kreis Saarlouis – in Fremersdorf, Dillingen und Schwalbach – bietet dafür das Erdbeerland Ernst & Funck an.