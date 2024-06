Erdbeerland Ernst & Funck Erdbeeren frisch vom Feld – diese Tipps sollten Sie beim Pflücken beachten

Das Selbstpflücken habe vor allem seit Corona wieder an Beliebtheit gewonnen. „Man konnte ja auch nicht viel anderes machen in der Zeit“, erzählt Chatelain. „Früher hat man jedes Jahr sein Pensum gepflückt, um Erdbeermarmelade zu kochen. Mittlerweile geht die Tendenz eher ins Erlebnispflücken. Statt sonntags auf den Spielplatz kommen viele aufs Erdbeerfeld, das gibt es ja nicht das ganze Jahr über“, sagt sie. „Das Selbstpflücken ist einfach das Herzstück. Das gibt es schon von Anfang an und ist das, was die Leute mit dem Erdbeerland verbinden.“