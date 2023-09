Rehlingen-Siersburg Info-Tafel beleuchtet 500 Jahre Geschichte

An der Siersdorfer Kapelle St. Willibrord informiert nun eine neue Schautafel rechtzeitig zum Jubiläumsjahr über die 500-jährige Geschichte der kleinen Kirche. „Ich bin selbst immer froh, wenn ich unterwegs bin und auf einer solchen Infotafel Wissenswertes zur Entstehungsgeschichte und der heutigen Nutzung erfahre“, betonte Alt-Bürgermeister Martin Silvanus, Initiator des Projektes, bei der offiziellen Vorstellung der neuen Tafel. Deshalb sei es ihm ein Herzensanliegen gewesen, so etwas auch in seiner Heimatgemeinde umzusetzen. In Ferdinand Kappenberg, dem langjährigen Vorsitzenden des Heimatvereins Rehlingen, hatte Silvanus einen engagierten Mitstreiter gefunden.