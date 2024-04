Konzert der Reihe „Kultur in St. Martin“ Bernhard Leonardy lässt in Sierburg die Orgel erklingen

Mit einem Festival der Orgelmusik wird am Sonntag, 7. April, die Reihe „Kultur in St. Martin“ in der gleichnamigen Siersburger Pfarrkirche fortgesetzt. Für das zweite Konzert der neuen Reihe haben die Initiatoren um den ehemaligen Bürgermeister Martin Silvanus und Pastor Ingo Flach Bernhard Leonardy gewonnen. Beginn des Konzerts in der Kirche St. Martin ist um 17 Uhr. Er gilt als Virtuose an der Orgel und hat sich damit internationales Renommee erworben.