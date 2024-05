Statt Geburtstagsgeschenke Ehepaar übergibt Spende an Verein Ehrensache in Altforweiler

Nur wenige Wochen liegen die Geburtstage des Ehepaars Ulrike und Dirk Simon auseinander. So haben die beiden ihre 60. Geburtstage zusammengefeiert. Geschenke wollten sie dabei keine von ihren Gästen haben, sondern diese sollten lieber eine großzügige Spende für den Verein Ehrensache tätigen, erzählen die beiden. Und so konnten sie nun 6235 Euro als Spende an den Verein Ehrensache in Altforweiler weiterleiten.