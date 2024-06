Landkreis Saarlouis „Das Wasser stieg unaufhaltsam“ – wie die Jahrhundert-Flut die Wackenmühle verwüstete

Ob eine Runde auf dem Tretboot, ein kühles Bier am Ufer oder leckeres Essen auf der Terrasse mit Blick auf die plätschernde Nied und ins Grüne: Die Wackenmühle in Hemmersdorf lädt gerade in den Sommermonaten dazu ein, direkt am Wasser die Idylle der Natur zu genießen. Doch der Schein trügt, denn vor gerade mal vier Wochen zeigte sich der Fluss von einer ganz anderen Seite: Das Hochwasser im Landkreis Saarlouis hat die Nied nicht nur um knapp fünf Meter ansteigen lassen, es hat auch immense Schäden angerichtet.