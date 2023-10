Doppel-Jubelfeier Doppeltes Jubiläum wurde groß gefeiert

Die finanziellen Mittel werden durch Aktionen wie Osterlämmerverkauf, Erntedank und Weihnachtsmarkt erwirtschaftet; ein Highlight war in den vergangenen Jahren die Gestaltung der Kinderbelustigung am Kirmessonntag. Zu den Aktivitäten der Frauengemeinschaft zählen ferner ein Faschingsfrühstück, Josefswallfahrt, Orchideenwanderung über den Eimersdorfer Bann, Sommerfest, Kaffeenachmittage etc. In den vergangenen Jahren sind auch einige jüngere Frauen zu der Gemeinschaft gestoßen und in die Vorstandsarbeit einbezogen worden.