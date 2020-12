Tatort Aral-Tankstelle Rehlingen : Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Rehlingen Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

(red) Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte aus einem Lagerraum der Aral-Tankstelle an der L 170 bei Rehlingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Samstag gegen 14.07 Uhr. Während ein Täter die Beschäftigte der Tankstelle ablenkte, stahlen zwei weitere Täter drei mit Zigarettenstangen gefüllte Kartons. Danach flüchteten die Diebe mit einem blauen Auto mit französischen Kennzeichen in Richtung Dillingen. Die Tat wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der jedoch von den Polizisten nicht mehr angetroffen wurde.