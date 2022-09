Fußball-Verbandsliga : Sind die SF Rehlingen auch im Derby torhungrig?

Trainer Tobias Welz hatte nach einem holprigen Saisonstart zuletzt viel Freude an seiner Mannschaft. Foto: Kerosino Foto: Thiel Achim/Thiel

Rehlingen In den beiden vergangenen Wochen ballerten sie wie am Fließband. Den Fußballern der SF Rehlingen-Fremersdorf gelangen in ihren beiden letzten Begegnungen in der Verbandsliga Süd/West zwölf Tore. Zunächst besiegte die Mannschaft des neuen Trainers Tobias Welz Schlusslicht SV Wahlen-Niederlosheim mit 7:0. Am vergangenen Samstag folgte ein 5:0 im Heimspiel gegen den Tabellenelften FC Brotdorf.