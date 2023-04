Kommentar Der Gipfel aller Größe heißt Güte

Rehlingen/Fremersdorf · Es gibt sie also doch noch, diejenigen, die anderen Menschen helfen, wenn sie in Not sind, und ihnen zur Seite stehen. Eine lateinische Weisheit besagt: In der Not zeigt sich der wahre Freund. Das beweist sich im Fall von Familie Stepien.

Die Welle der Hilfs- und Spendenbereitschaft, die der Familie nach dem Brand widerfahren ist, bei dem sie alles verloren hat, war groß. Denn ihr Fall macht betroffen.