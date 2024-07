Leidingen/Ittersdorf Unterwegs auf den Spuren der Demokratie

Leidingen/Ittersdorf · Die Via Democratia Europa führt zu bedeutenden Stellen in Europa. Nun gibt es auch in der Gemeinde Wallerfangen Infoplaketten.

21.07.2024 , 17:30 Uhr

Sie haben die Plakette zur Europastraße der Demokratie am Leidinger Grenzblick-Fenster enthüllt (von rechts): Bürgermeister Horst Trenz, der Vorsitzende des Vereins Via Democratia Europa Gerhard Laux und der Ortsvorsteher von Ihn und Leidingen, Wolfgang Schmitt. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal