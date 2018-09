später lesen Kirchenmusik Kirchenkonzert mit lettischen Volksliedern Teilen

Zu Besuch auf seiner Südwest‐Deutschland‐Tournee singt der lettische Chor „IMERA“ am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Fremersdorf ein außergewöhnliches Konzert. Mit dem Dirigenten des Kirchenchores Fremersdorf ist der Chor seit dem Chorfest 2018 in Lettland freundschaftlich verbunden. red