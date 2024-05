Magischer Ort mitten in Siersburg Jetzt betreiben Patty und Benny den Campingplatz an der Nied – Kauf hatte emotionalen Hintergrund

Es ist ein neuer Morgen, der nach frisch gemähtem Gras duftet, der Fluss plätschert, und wenn man genau hinschaut, kann man strahlend blaue Eisvögel beim Hin- und Herfliegen beobachten, die auf dem gegenüberliegenden Ufer in einem Baum nisten. Was sich anhört wie ein traumhafter Beginn eines neuen Urlaubstages, ist genau das – nämlich für Campingfreunde, und zwar direkt vor der Haustür. „Es ist wirklich ein bisschen magisch hier“, schwärmt Patricia Krok von dem Campingplatz an der Nied. Sie betreibt das Feriendomizil mitten in Siersburg seit dieser Saison mit ihrem Mann Benjamin Krok.