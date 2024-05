Magischer Ort mitten in Siersburg Jetzt betreiben Patty und Benny den Campingplatz an der Nied – Kauf hatte emotionalen Hintergrund

Zudem hat der Ort auch eine sehr emotionale Bedeutung für das Ehepaar. „Wir hatten unsere ersten Dates an der Nied“, erzählt Patty. Zudem hegt das Paar eine große Verbundenheit zur Natur, weswegen sie in Zukunft auch Aktivitäten für Gäste und andere Interessierte im Freien anbieten wollen. So plant Benny geführte Radtouren, um den Teilnehmern die schönen Wander- und Radwege in der Region näherzubringen. Patty hingegen will hier ihrer Yoga-Leidenschaft wieder nachgehen und Kurse anbieten. Auch Aktivitäten für Kinder, zum Beispiel mit einem Naturpädagogen oder Kinderyoga, gehören in das Portfolio des Campingplatzes.