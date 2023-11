Malou, Ananas und Co. im Einsatz als Rasenmäher Jetzt noch schnell die Burgschafe und -ziegen an der Siersburg kennenlernen (mit Fotostrecke)

Siersburg · Ab Dezember geht’s für die Burgschafe und -ziegen am Hang der Siersburg wieder in ihr warmes Winterquartier. Am Samstag haben Tierliebhaber noch einmal Chance, die wolligen Tiere zu besuchen. Hirtin Nina Utesch erzählt, warum es in jeder Herde ein schwarzes Schaf gibt.

17.11.2023 , 08:52 Uhr

Die Burgschafe am Hang der Burg Siersberg lieben frische Mistelzweige. Ab Dezember geht es für die 20 Coburger Fuchsschafe in ihr Winterquartier nach Niedaltdorf. Foto: Jana Rupp

„Kooommt, Schafe! Kooommt“, ruft Hirtin Nina Utesch, die mit frisch geschnitten Ästen voll mit Mistelzweigen vor sich hin und her wedelt. Kaum ist sie über den Zaun gestiegen, kommen auch schon die ersten hungrigen Coburger Fuchsschafe angelaufen. „Misteln sind das absolute Lieblingsfutter von Schafen. Die lieben Misteln, dafür würden sie töten“, erzählt Utesch scherzhaft, deren Tiere auf insgesamt drei Feldern rund um die Burg Siersberg seit April als Rasenmäher im Einsatz sind. Am Samstag, 18. November, haben Interessierte ab 11 Uhr noch ein letztes Mal in diesem Jahr die Chance, die Tiere kennzulernen, bevor es für sie zurück in ihr Winterquartier geht.