Wasserrohrbruch in Rehlingen-Siersburg Braune, trübe Brühe statt Leitungswasser in Eimersdorf und Fremersdorf – was Bürger jetzt wissen müssen

Bürger der Rehlingen-Siersburger Ortsteile Eimersdorf und Fremersdorf haben am Dienstagmorgen nach dem Aufstehen eine braune Überraschung erlebt. Statt klarem Leitungswasser kam aus ihren Wasserhähnen nur eine trübe, braune Brühe. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch, der sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hauptleitung in der Eimersdorfer Straße ereignet hatte, teilt Bürgermeister Joshua Pawlak auf Anfrage der SZ mit.