Schule : Bilinguale Ganztagsklasse erhält keine Zulassung mehr

Siersburg Noch recht neu ist der deutsch-französische Ganztagszweig an der Grundschule Siersburg. Doch für das nächste Schuljahr sieht es düster aus, erfuhr der Rat nun zu seinem Erstaunen.

Der bilinguale Ganztagszweig an der Grundschule Siersburg erhält im kommenden Schuljahr keine Zulassung für eine weitere Klasse vom Bildungsministerium. Zu wenige Kinder seien für das deutsch-französische Angebot, das im Schuljahr 2016/17 startete, angemeldet worden. Dies teilte die Elternvertretung der Grundschule am Donnerstagabend in der Einwohnerfragestunde dem erstaunten Gemeinderat Rehlingen-Siersburg mit. Das Bildungsministerium habe die Bildung einer zweiten Klasse verweigert, da bisher nur sieben Kinder für den Ganztagszweig angemeldet sind; insgesamt stehe ein schwacher, einzügiger Jahrgang mit wohl weniger als 29 Erstklässlern an. Das bilinguale Ganztagsangebot war im vergangenen Schuljahr mit 20 Kindern in der Eingangsklasse gut besucht.