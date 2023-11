Fahrbahn muss erneut gesperrt werden Bergung von ausgebranntem Autokran führt zu Millionenschaden – das ist die Brandursache

Am Sonntagabend geriet ein Autokran der Firma Steil Autokranarbeiten aus Saarwellingen in Brand. Der Geschäftsführer Daniel Gödert war bei der Bergung des abgebrannten Fahrzeugs seiner eigenen Firma auf der A8 in der Nacht von Montag auf Dienstag vor Ort. Er berichtet, was die Arbeiten erschwert hat. Und welcher Schaden durch den Brand entstanden ist.