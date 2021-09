Leichtathletik : Berglauf: WM-Gold für Martina Schumacher

Rehlingen/Telfes Sie will immer hoch hinaus: „Ich laufe ganz gerne hoch, aber nicht gerne runter.“ Das hatte Martina Schumacher (LC Rehlingen) vor ihrem ersten Start bei einer Berglauf-Weltmeisterschaft zugegeben.

Entsprechend fieberte die Langstrecken-Spezialistin, die auf den flachen Strecken bereits mehrere WM-Medaillen errungen hat, dem vergangenen Samstag entgegen; „Es ist etwas, was ich so noch nicht erlebt habe, eine ganz neue Erfahrung.“ Bei der Senioren-WM im Berglauf, die in Telfes im Stubai-Tal in Österreich stattfand, war die Rehlingerin die einzige saarländische Teilnehmerin. Und das mit großem Erfolg: Als Mitglied der deutschen Mannschaft holte sie in der Klasse W 45 die Goldmedaille. In der Einzelwertung erklomm sie den vierten Platz.