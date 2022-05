In der Siersburger Pfarrkirche St. Martin : Benefizkonzert an Muttertag für die Ukraine

In der Siersburger Pfarrkirche St. Martin speilt das Ensemble Trio lkhoor am Sonntag, 8. Mai. Foto: Haemin Ji

Siersburg Ein hochklassiges Benefizkonzert des Trio Ikhoor startet am Sonntag, 8. Mai um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Siersburg zu Gunsten der Ukraine-Hilfe.