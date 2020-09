Bauarbeiten enden : Fahrt auf der A 8 zwischen Rehlingen und Merzig ab Samstag wieder frei

Rehlingen Die Schutzplankenarbeiten entlang des Mittelstreifens auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Rehlingen und Merzig, in Fahrtrichtung Saarlouis, werden am Samstag, 26. September, abgeschlossen sein.

Von Mittwoch, 30. September, bis zum 9. Oktober werden vor der Niedbrücke bis zum Rastplatz Niedmündung in Fahrtrichtung Saarlouis Beschilderungsfundamente am Fahrbahnrand erneuert und weitere Arbeiten an den Schutzplanken in Höhe Rehlingen auf einer Länge von 300 Metern erfolgen. Während der Bauzeit wird der Autobahnverkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Der LfS rechnet daher in Spitzenzeiten mit geringfügigen Verkehrsstörungen.