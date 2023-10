Fantasy-Autorin aus Hemmersdorf „Nicht der Norm zu entsprechen, ist mein zweiter Vorname“

Hemmersdorf · Schon immer schlummerte da etwas in Mina Bekker, doch so richtig in sich reingehört hatte sie nicht. Bis vor drei Jahren, als sie ihre Leidenschaft entfesselte und seitdem Fantasy-Geschichten schreibt. Wie sie dazu gekommen ist und warum sie sich mit Kritik manchmal schwertut.

04.10.2023, 15:54 Uhr

Die Autorin Mina Bekker aus Hemmersdorf hat mit ihrer Kurzgeschichte „Der Blutpfad der Urzu'ashka“ in der Anthologie „Asche ist alles, was bleibt“ mitgewirkt. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Werks werden an den Deutschen Feuerwehrverband gespendet. Foto: Jana Rupp

Über ihr halbes Leben verbringt sie schon sie in dieser Traumwelt, die sie sich seit nunmehr 20 Jahren im Kopf ausgebaut hat. Ein Ort, an den man verschwinden kann, wenn einem die echte Welt zu anstrengend wird. Eine Fluchtwelt, in der man sich retten, aber auch verlieren kann. Dass sie dieses Universum eines Tages mit der realen Welt teilen würde, war für Mina Bekker aus Hemmersdorf bis vor drei Jahren noch undenkbar gewesen. Heute ist die 35-Jährige Autorin, schreibt Dark-Fantasy-Geschichten (ein Fantasy-Subgenre mit Horror-Elementen), designt Buchcover und hat ein Netzwerk für Selfpublisher gegründet.