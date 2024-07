Ausstellung Über die Tradition alter Gasthäuser

In Siersburg gab es in den vergangenen rund 175 Jahren 32 Gasthäuser, die durch Inhaber- oder Pächterwechsel 60 verschiedene Namen trugen. Zu den meisten von ihnen hat Bodo Menzler Fotos, Werbeanzeigen und Zeitungsartikel zusammengetragen und zu einer Ausstellung zusammengeführt, die noch diese Woche im Itzbacher Wirtshaus zu sehen ist. Diese Tradition soll aber schon viel älter sein, wie der Siersburger Heimatforscher Werner Klemm weiß: Seinen Nachforschungen zufolge soll das erste Gasthaus des Ortes 1658, also direkt nach dem 30jährigen Krieg, im Ortsteil Siersdorf eröffnet worden sein.