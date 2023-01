Leichtathletik : LC Rehlingen dominiert bei Winterwurf-Meisterschaften

Sophie Gimmler feuerte den Hammer auf eine Weite von 56,43 Meter – und damit auf Platzt fünf der deutschen Jahresbestenliste. Foto: Lutwin Jungmann

Rehlingen/Dillingen Bei Temperaturen knapp über Null trugen die saarländischen Leichtathleten am Samstag ihre Meisterschaften im Winterwurf aus. Die Diskus- und Hammerwerfer trafen sich in Rehlingen, die Speerwerfer in Dillingen.

Erstmals waren die Titelkämpfe auch für die Aktivenklasse ausgeschrieben. Dort erzielte Hammerwerferin Sophie Gimmler vom LC Rehlingen mit 56,43 Metern die beste Leistung des Tages. Sie rückte mit dieser Weite in der deutschen Jahresbestenliste auf den fünften Platz. Auch die 19-jährige Speerwerferin Lilly Gerhard (ebenfalls Rehlingen) konnte mit ihren 42,93 Metern zufrieden sein. Sie ist in der aktuellen Rangliste sogar Dritte. Angesichts der Bedingungen war auch die Siegesweite ihrer Teamkollegin Alexandra Jenner im Diskus mit 37,68 Metern passabel.

Bei den Männern behauptete sich Matthias Schikofsky im Speerwurf mit 54,85 Metern, während Timo Spath gleich doppelt erfolgreich war. Im Diskuswurf mit 37,85 Metern und im Hammerwurf mit 34,76 Metern. Schikofsky und Spath sorgten zudem dafür, dass alle Titel bei den Aktiven nach Rehlingen gingen.